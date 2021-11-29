Cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü, 8 kişi yaralandı

Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir caminin inşaatının ikinci katında, tahta kubbe kalıbı çakma işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı.

Kazada yaralanan 8 kişiden 2'si çevredeki hastanelere kaldırıldı, 6 kişiye ambulansta müdahale edildi.