Cami inşaatında kubbe kalıbı çöktü, 8 kişi yaralandı
Gebze ilçesinde cami inşaatında kubbe kalıbının çökmesi sonucu aralarında işçilerin de olduğu 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı.
Kazada yaralanan 8 kişiden 2'si çevredeki hastanelere kaldırıldı, 6 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
AA