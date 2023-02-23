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ASAYİŞ:
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Camiden çıkıp dükkanına geldi, gördüğü manzarayla hayrete düştü

Gebze ilçesinde sürücüsünün park ettiği minibüs hareket edip, akan trafiğin arasından geçerek bir dükkana daldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Dükkan sahibi, "Camiden geldiğimde arabanın yarısının dükkanın içinde olduğunu gördüm. Geldiğimde olan olmuştu, yapacak bir şey de yoktu" dedi.

Camiden çıkıp dükkanına geldi, gördüğü manzarayla hayrete düştü

23 Şubat 2023 Perşembe 15:26

 Olay, Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze-Harem arası sefer yapan 34 M 5778 plakalı minibüsün sürücüsü Ö.D., markete gitmek için aracını cadde üzerine park etti. Bu sırada hareket eden minibüs, akan trafiğin arasından geri geri kayarak bir dükkanın içine girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında iş yerinde yaklaşık 150 bin liralık hasar meydana geldi. 
   
  "Camiden geldiğimde arabanın yarısının dükkanın içinde olduğunu gördüm" 
  Cadde üzerinde çok fazla kaza meydana geldiğini söyleyen dükkan sahibi Aslan Keleş, "Olay anında ben camiye gitmiştim. Camiden geldiğimde arabanın yarısının dükkanın içinde olduğunu gördüm. Geldiğimde olan olmuştu, yapacak bir şey de yoktu. O arada ben yetkilileri aradım. Buraya bir lamba veya set koyulması lazım. Burada 2-3 günde bir vukuat oluyor. Yukarıdan aşağıya doğru hızlıca geliyorlar, her gün vukuat. Hasarımız var ama yaralı yok çok şükür. Sürücüyle biraz konuştum, kendisinin şoför olduğunu söyledi. Aracın sahibini aradık. O ara polis geldi, raporları tuttu. Aracın sahibi gelmedi. Şoföre de yapacak bir şey yok. 2 ay önce  bir tır buraya girdi. 3-4 arabayı perte çıkarttı. 1 ay önce bir minibüs bahçeye düştü. Bunlar 2-3 ay içerisinde olan şeyler. Ufak tefek şeyler diye geçiştiriyoruz. Buraya lamba veya tümsek gerekli. Bir şey yapılması lazım. Bunlar yapılmazsa ben lastik dizeceğim yola" dedi. 
   
  Kaza anı kamerada 
  Öte yandan minibüsün dükkanın içine daldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün akan trafiğin ortasından geri geri kayarak dükkana çarptığı anlar yer alıyor. 


İHA
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