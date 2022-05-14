Çayırova'da 200 bin TL'lik eşya çalan şahıs tutuklandı

Çayırova'da girdiği evden 200 bin TL değerinde eşya ve inşaat takımı çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çayırova ilçesinde meydana geldi. Bir eve girilerek 200 bin TL değerinde ev eşyası ve inşaat takımları hilti, spiral aleti, taş motor v.b malzemeler çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan

Kocaeli

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalarda hırsızlık konusuna karıştığı tespit edilen H.Y. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şahıs, burada tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



