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Çayırova'da Palet deposu alev alev yandı

Çayırova'da bir palet deposu alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmalarının ardından söndürüldü.

Çayırova'da Palet deposu alev alev yandı

25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:27

 Olay Çayırova Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir palet deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Paletleri saran alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşıl yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında depoda onlarca palet ve plastik malzeme kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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