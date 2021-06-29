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Cinayet işlediği iddiasıyla aranan şüpheli, yurt dışına çıkmak isterken yakalandı

Gebze'de kamyonetiyle önünü kestiği otomobilin sürücüsünü tabancayla ateş açarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Edirne'de yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

Cinayet işlediği iddiasıyla aranan şüpheli, yurt dışına çıkmak isterken yakalandı

29 Haziran 2021 Salı 09:50

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da Aykut B'nin öldürülmesine ilişkin firari olarak aranan şüpheli Ö.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Ö.A'yı Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak istediği sırada yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde 28 Nisan'da kamyonetiyle seyir halindeki kişi, Aykut B. idaresindeki 06 BZ 1591 plakalı otomobilin önünü kesmiş, aracından inerek Aykut B'ye tabancayla ateş açmıştı. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Aykut B, yapılan müdahaleye rağmen 29 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Ö.A'yı yakalamak için çalışma başlatmıştı.



AA
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