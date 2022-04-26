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Cip, Polis Aracına Çarptı

Cip, yol kenarında temizlik yapan Karayolları ekibi için güvenlik önlemi alan polis aracına çarptı. Yaralanan cip sürücüsü Mehmet Aktaş, tedaviye alındı.

Cip, Polis Aracına Çarptı

26 Nisan 2022 Salı 15:19

 Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Ovacık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bedensel engelli Mehmet Aktaş yönetimindeki 41 AAY 315 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarında temizlik yapan Karayolları ekibine güvenlik önlemi almak için duran polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis aracı da Karayolları aracına çarptı. Kazada, cipin sıkışan sürücüsü Aktaş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi tarafından çıkarılan Mehmet Aktaş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.










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