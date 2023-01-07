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D-100’de istinat duvarına çarpan et yüklü kamyon kağıt gibi ezildi: 1’i ağır, 2 yaralı

- İstinat duvarına çarparak hurdaya dönen kamyonda sıkıştılar

D-100'de istinat duvarına çarpan et yüklü kamyon kağıt gibi ezildi: 1'i ağır, 2 yaralı

07 Ocak 2023 Cumartesi 15:34

Sakarya-Kocaeli il sınırında meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan et yüklü kamyon istinat duvarına çarptı. Adeta kağıt gibi ezilen kamyon içerisinde bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.   
  Kaza, D-100 karayolu Sakarya - Kocaeli il sınırı Eşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan Serhat Y. idaresindeki 03 VP 092 plakalı et yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi ezilen kamyon sürücüsü Serhat Y. ile yanında yolcu olarak bulunan B.T. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya ve Kocaeli’den çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonun kasasında bulunan etler ise yola savruldu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları esnasında trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.  
  Yaralanan B.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  
  


İHA
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