D-100'de seyir halindeki tırın üzerinden konteyner düştü

Olay, Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Dilovası rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 41 YK 211 plakalı tırın üzerinde bulunan boş konteyner yola düştü. Konteynerin düştüğünü fark eden sürücü hemen sağ şeritte durarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, trafik önlemi alarak kontrollü geçişi sağladı. Olayda yaralanan veya ölen olmazken, konteynerin yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



















İHA