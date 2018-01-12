Darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 250 kişi kapasiteli salonda yapılan duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya müdahil olarak Başbakanlık'ın avukatları Halit Çokan ve Gül Gülmez katıldı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve yönetim kurulu üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da duruşmayı izledi.

Tutuklu sanık eski TCG Oruçreis İkinci Komutanı Binbaşı Özgür Gencer, "Darbeci Amiral Ayhan Bay ve 5. Komodor Önder Öngör tarafından verilen talimat üzerine TCG Oruçreis Savaş Gemisi'ni seyre çıkarttıkları, kurallara aykırı emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı, 'Sıkıyönetim Bildirisi'nin okunduğu sırada 'Araziye el koyduk' şeklinde yorumda bulunduğu, geminin SABKOR silahlarının yüklenmesi talimatını verdiği, darbe girişiminden haberinin olduğu, ByLock kullandığı, darbe girişiminde üst düzeyde katılan FETÖ/PDY'nin yöneticileri konumunda olan İrfan Arabacı, Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Azmi Tosun tarafından 'tam sicil notu' verildiği" suçlamaları karşısında savunma yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Gencer, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Olay günü arkadaşlarıyla birlikte subay salonundayken TCG Oruçreis Gemisi personelinin acilen gemiye döndüğünü duyması üzerine Gemi Komutanı Güray Çerman'ı aradığını ve Çerman'ın kendisine acil gemiye dönmesini söylediğini belirten Gencer, bunun üzerine hemen gemiye gittiğini ve 5-10 dakika içerisinde geminin SABKOR tehdidiyle seyre kalktığını söyledi.

Gencer, seyre başladıktan sonra gemi komutanının emriyle personelin cep telefonunun toplandığını anlatarak, "TRT 1'i izlerken Başbakan'ın açıklamalarını ve darbe bildirisinin okunduğunu görünce darbe girişimi olduğunu anladım. Bunun üzerine personele telefonlarını dağıtarak darbe girişiminin içinde olmadığımızı söyledim." diye konuştu.

- "Darbe mesajına hiçbir şekilde nüfuz etmedim, darbeden haberim yoktu"

Gemi Komutanı Çerman'a limana dönmeyi teklif ettiğini aktaran Gencer, "Limana dönen gemilere ateş açılacağı bilgisinin geldiğini söyledi. Bunun üzerine yanlış anlaşılmamak için gemiyi stop etmeyi ve hareketsiz kalmayı teklif ettim. Daha sonra bütün motorları kapatarak hareketsiz kaldık. Olayın darbe girişimi olduğunu anladığımız an darbe karşıtı tutum aldık. Darbe mesajına hiçbir şekilde nüfuz etmedim, darbeden haberim yoktu." ifadelerini kullandı.

Gencer, televizyonda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun "Deniz Kuvvetleri darbenin içinde değildir." şeklindeki açıklamasını görünce rahatladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Saat 03.00 civarında SABKOR anonsu yapıldı ve tekrar köprü üstüne çıktım. Komutan hafif silahların hazırlanması talimatın verdi. Yani SABKOR silahlarının yüklenmesi talimatını ben vermedim. Suç olmayan bu emri veren ben değilim. Gemide Broadcast Mesaj sistemi, HF, UHF telsiz sistemi, inmarsat uydu telefonu, XBand uydu muhabere cihazı bulunmaktadır. Gemide X Band uydu muhabere cihazı hariç tüm cihazlar aktifti. X Band uydu muhabere cihazı devreye alınmasına rağmen uyduyla irtibat kurulamadı. Esas muharebe vasıtamız hep faaldi."

Gemi Komutanı Çerman'ın saat 02.36'da Donanma Komutanı Veysel Kösele'yle irtibat kurduğuna dikkati çeken Gencer, "Donanma Komutanı telefonda gemi komutanına, 'TCG Yavuz'a geçtiğini, arayıp talimat verene kadar, beklemede kalmamızı' söylemiş. Gemi sabaha kadar Yalova'nın kuzeyinde hareketsiz kalarak emir beklemiştir. Gemide 80 ton cephane olduğu ve personelin silahlanmadığı düşünüldüğünde bu bizim darbeye karşı olduğumuzu kanıtlamaktadır." şeklinde konuştu.

Sanık Gencer, 16 Temmuz sabahı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından "Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın görevde olduğu ve tüm gemilerin limanlara dönmesine yönelik mesaj alındığını" belirterek, bunun üzerine dönüş seyrine başladıklarını ve saat 12.00 gibi gemiyi limana bağladıklarını kaydetti.

- "Tam sicil notu almam başarılı bir asker olduğumun kanıtıdır"

Darbe girişiminden 42 gün sonra gözaltına alındığını, 8 Eylül 2016'da adliyeye sevk edildiğini ve en hafif adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını anlatan Gencer, "ByLock kumpası kurulana kadar görevime devam ettim. Bana yönelik bütün suçlamalar maddi gerçeğin çarpıtılması sonucu oluşturulmuştur. Tasfiye edilemeyince ByLock kumpasıyla tutuklandım. ByLock yüklemedim, kullanmadım." iddiasında bulundu.

Gencer, darbeci amirallerden tam not almasının iddianamede FETÖ üyesi olmasına dayanak yapıldığına dikkati çekerek, "Deniz Kuvvetleri karargahında çalıştığım süre içinde Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Balyoz ve Ergenekon Davası'nda yargılanan komutanlardan da tam sicil notu aldım. Benim tam sicil notu almam bir suç unsuru değil, başarılı bir asker olduğumun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli, Gencer'in savunmasını tamamlamasının ardından gemide görev yapan bir erin olay gecesine ilişkin, "23.45 sularında subay salonu televizyonundan TRT 1'de darbe bildirisinin okunduğunu gördüm. Bu bildirinin okunmasının ardından ikinci komutan 'Keyifli bir pizza yiyelim' diyerek büfeden pizza istedi. Pizzayı servis ettiğim sırada İkinci Komutan Özgür Gencer TRT 1 izlerken 'Araziye el koyduk' şeklinde bir ifade kullandı." şeklindeki idari tahkikat raporunda yer alan ifadesini sordu.

Sanık Gencer, "arazi" sözcüğünün kara jargonuna ait bir kelime olduğunu, kendisinin böyle bir ifade kullanmadığını ileri sürerek, "Zaten öyle bir şey olmuş olsa polis ifadesinde de aynısı söylerdi. İdari tahkikat raporunu alan kişi zaten FETÖ'den tutuklandı. Bu suçlamanın somut bir delili yok." savunmasını yaptı.

Duruşma, eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Harekat Subayı Deniz Kurmay Binbaşı Mehmet Çavdar'ın savunmasıyla devam ediyor.