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Darıca'da Motosiklet Kazası

Darıca'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Darıca'da Motosiklet Kazası

24 Mayıs 2022 Salı 14:02

 Kaza, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki  motosiklet,  kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





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