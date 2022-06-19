Demir Çubukla Köpeği Öldüren iki Kişi Serbest Kaldı

19 Haziran 2022 Pazar 12:48
Dilovası Mermerciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir şirketin bahçe kısmında bulunan şirketin köpeğiyle karşı fabrikanın köpeği kavga etmeye başladı. İddiaya göre, şirket yetkilileri karşı fabrikanın köpeğini demir çubuk ve tekmelerle vurarak öldürdü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay ile ilgili hem hayvan dernekleri hem de çevredeki fabrika çalışanları, olayı gerçekleştiren şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şirket sahibi ve çalışanı gözaltına alındı. Fabrikanın bahçesine giren köpeğin demir çubukla öldürülmesi olayına ilişkin dün gözaltına alınan K.I. (49) ile İ.I'nın (79) jandarmadaki işlemi tamamlandı. Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince, haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiri konularak salıverildi.
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