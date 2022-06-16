Devrilen Otomobil D-100 Kara Yolunda Ulaşımı Aksattı

Kartepe ilçesinde devrilen otomobil, D-100 kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Ankara yönünde seyir halinde olan M.E. idaresindeki 41 E 0095 plakalı otomobil, Kartepe girişi mevkisinde yol çalışmaları nedeniyle yavaşlayan Y.Ç'nin kullandığı 34 B 3924 plakalı otomobil ile A.T. yönetimindeki 41 HB 332 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönü ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü ve yolcular, kaza yerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.





AA