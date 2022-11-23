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Devrilen tır D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

- Yaralı tır sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı

Devrilen tır D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

23 Kasım 2022 Çarşamba 20:52

İzmit ilçesinde kurşun yüklü tırın bariyere çarparak devrilmesi, D-100 kara yolunun Ankara yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.
D-100'ün Ankara istikametinde seyreden E.A. idaresindeki 16 TT 018 plakalı kurşun yüklü tır, Kuruçeşme mevkisinde bariyere çarparak devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce çıkarılan ve ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergah, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.




AA
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