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Doğal gaz patlamasından sağ kurtuldular

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük'te 22 Ocak'ta meydana gelen doğal gaz patlamasından sağ kurtulan aileyi ziyaret etti. Ellibeş, "Bu yarayı sarmak için tüm kurumlarımız imkanlarını seferber etmiş durumda" dedi.

Doğal gaz patlamasından sağ kurtuldular

27 Ocak 2023 Cuma 18:38

 Kavaklı Mahallesi Şehit Oktay Gümüş Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında 22 Ocak'ta akşam saat 20.30 sıralarında doğal gaz borusunun patlaması neticesinde yangın çıkmış, patlama sesleri birçok ilçeden duyulmuştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, patlamanın olduğu binanın alt katında yaşayan Öztürk ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ile Öztürk ailesinin evine giden Başkan Ellibeş, "Bu yarayı sarmak için tüm kurumlarımız imkanlarını seferber etmiş durumda. Yaralılarımızın en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını diliyoruz" dedi. 


İHA
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