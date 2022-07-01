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Donanma'nın 3 milyon TL'lik elektrik panoları TEM'de yola saçıldı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırda yüklü olan 3 milyon TL değerindeki elektrik panoları yola saçıldı. Elektrik panolarının Gölcük Donanma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.

Donanma'nın 3 milyon TL'lik elektrik panoları TEM'de yola saçıldı

01 Temmuz 2022 Cuma 16:35

 Olay, İzmit TEM Otoyolu Ankara çıkışı gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü İbrahim C., Gölcük Donanma Komutanlığı'na 13 elektrik panosu götürmek için 06 U 8259 plakalı Mercedes marka tır ile Ankara'dan yola çıktı. Sürücü, TEM Otoyolu İzmit geçişinde virajı döndüğü esnada tırda yüklü olan elektrik panoları yola savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Çekicinin yardımıyla yola savrulan elektrik panoları tekrardan tıra yüklendi, trafik ise normale döndü. Olayı anlatan sürücü İbrahim C., "Elektrik panolarını Ankara'dan aldım, Gölcük Donanma Komutanlığı'na götürecektim. Tırda 13 elektrik panosu var. Tıra malzemeler dengesiz bir şeklinde yüklendiğinden dolayı önlemimizi almamıza rağmen devrildi. Virajda dönerken ne olduğunu anlamadan malzemeler yola savruldu. Araçta ben ve oğlum vardı, çok şükür bize bir şey olmadı" dedi.
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