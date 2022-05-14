Düğün fotoğrafı için çıktıkları yolda kaza yaptılar

Kocaeli’ye fotoğraf çektirmeye gelen gelin ve damadın içerisinde bulunduğu otomobil kazaya karıştı. Kazada gelin ve damat ile yanlarında bulunan kardeşleri dahil olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.