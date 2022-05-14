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Düğün fotoğrafı için çıktıkları yolda kaza yaptılar

Kocaeli’ye fotoğraf çektirmeye gelen gelin ve damadın içerisinde bulunduğu otomobil kazaya karıştı. Kazada gelin ve damat ile yanlarında bulunan kardeşleri dahil olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Düğün fotoğrafı için çıktıkları yolda kaza yaptılar

14 Mayıs 2022 Cumartesi 13:17

 Kaza, Kartepe D-100 Karayolu Cengiz Topel Havalimanı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ı otomobil, önünde seyreden tıra arkadan çarpıp savruldu. Savrulmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine sevk edildi.

Düğün fotoğrafı için çıktıkları yolda kazaya karıştılar
Otomobilin içerisinde bulunan sürücü Enes K. ve yanında Sümeyye Y.’nin bu akşam Sakarya’da yapacakları düğün öncesi fotoğraf çekimi için  Kocaeli’ye geldikleri öğrenildi. Gelin ve damatla beraber otomobilde bulunan damadın kardeşi M.K. ve gelinin kardeşi M.Y. de yaralandı. Dört yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


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