banner875
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Dur" ihtarına uymadı, polis memuruna çarpıp ağır yaraladı (VİDEOLU HABER)

Çayırova ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında polisin "Dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, polis memuruna çarpıp kaçtı. Olayda polis memuru ağır yaralandı.

24 Şubat 2023 Cuma 09:54

  Olay, saat 22.30 civarında Kocaeli’nin Çayırova ilçesi, Özgürlük Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri cadde üzerinde rutin trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında sürücüsü öğrenilemeyen 34 DVP 390 plakalı hafif ticari araç, polisin "Dur" ihtarına uymadı. Bir anda hızlanan araç, önce trafik polisi Hıdır Canoluk’a, ardından polis aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Canoluk’un yaralandığını gören ekip arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan polis memuru, tedavi edilmek üzere Gebze’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memuru, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 
   
  Polisi yaraladığı aracı ara sokağa bırakıp kaçtı 
  Olayın gerçekleştiği cadde, bir süre araç trafiğine kapatıldı. Meslektaşlarını yaralayan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlatan polis ekipleri, aracın plakasının izini sürdü. Ekipler, şahsın kullandığı aracı Gebze Hürriyet Mahallesi 2069 Sokak üzerinde terkedilmiş bir vaziyette buldu. Olay yeri inceleme ekipleri araçtan parmak izi alarak çevrede inceleme yaptı. 
  Öte yandan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, ilçe emniyet müdürleri ve polis memurları, Canoluk’un tedavi gördüğü hastaneye gelerek durumu hakkında bilgi aldı. Tipioğlu, durumu ciddiyetini koruyan Canoluk’un yakınlarına da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.  
  Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KazaGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bahçeye giren tavuk yüzünden işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında (VİDEOLU HABER) Bahçeye giren tavuk yüzünden işlenen cinayetin...
Darıca'da çatı yangını Darıca'da çatı yangını
İki bina arasındaki kömürlük alev alev yandı İki bina arasındaki kömürlük alev alev yandı
Silahla vurulduktan sonra arabasına binip kaçtı, durduğu yerde yardım istedi (VİDEOLU HABER) Silahla vurulduktan sonra arabasına binip kaçtı,...
Köprüden tünele düşen yaşlı adam hayatını kaybetti (VİDEOLU HABER) Köprüden tünele düşen yaşlı adam hayatını...
Camiden çıkıp dükkanına geldi, gördüğü manzarayla hayrete düştü Camiden çıkıp dükkanına geldi, gördüğü manzarayla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

Bahçeye giren tavuk yüzünden işlenen cinayetin...
Kocaeli'de bahçeye giren tavuk sebebiyle iki aile arasında çıkan kavgada bir gencin öldürülmesiyle ilgili...

Haberi Oku