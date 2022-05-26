EGM'den uyuşturucu uyarısı:

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Seydioğulları, uyuşturucu nedeniyle meydana gelen ölümlerin yüzde 54'ünün metamfetamin kaynaklı olduğunu belirterek, "Kimse çocuğunun uyuşturucu kullandığını kabul etmiyor, konduramıyor. Ailelerimizin böyle bir durumda profesyonel destek almaları elzem diye görüyoruz" dedi.







Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Seydioğulları ve EGM Kriminal Dairesi Başkanı Ogün Vural, Gölbaşı ilçesindeki Kriminal Daire Başkanlığı'nda 'metamfetamin' konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantıda metamfetaminin zararları anlatıldı. Narkotik Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, metamfetamini çağın belası olarak gördüklerini söyledi.





'Görünen tabloda endişe verici'





Dün İstanbul'daki bir operasyonda 1 ton 100 kilonun üzerinde metamfetamin ele geçirdiklerini hatırlatan Seydioğullları, "Geçen yıl boyunca yakalanan toplam miktar 5 ton 800 kiloydu. Son yakalamayla birlikte bu yılın ilk 4 ayında yakalanan miktar 5 ton 900 kiloya yaklaştı. Bu miktarın büyük çoğunluğu doğu illerimizde yakalanan miktarlar. Yüzde 75'lik bölümü yurda girmeden veya yurda hemen girdikten sonra ele geçirdik. Görünen tabloda endişe verici, üzücü olan yakaladığımız metamfetaminin Türkiye sokaklarına dökülme olasılığının yüksek olması" dedi. Seydioğulları, ailelerin ve vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:



