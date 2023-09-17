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Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 23 yıllık eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kendini de bıçaklayan kocanın ise tedavisi devam ediyor.

Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

17 Eylül 2023 Pazar 17:04

Olay, sabah saatlerinde Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. (49), önce 23 yıllık eşi Gülseren G.'yi sonra da kendini bıçakladı. Gülseren G. kanlar içinde kalırken, şüpheli koca ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri ise yerdeki kan izlerini adım adım takip etti. Lokman Hekim Caddesi'nden Canlar Sokak'a kaçan C.G., boş arazide yaralı halde bulundu. C.G. ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Gülseren G.'nin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği, C.G.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





İHA
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