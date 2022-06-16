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Eşini defalarca bıçaklayan kocaya 17 yıl hapis

Kocaeli'de kendisiyle barışmak istemeyen eşinin boğazını, karnını ve yüzünü defalarca bıçaklayan sanığa 17 yıl hapis cezası verildi.

Eşini defalarca bıçaklayan kocaya 17 yıl hapis

16 Haziran 2022 Perşembe 11:01

 Edinilen bilgiye göre Hasan Arslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasret Arslan'la barışmak için evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Hasan Arslan, kendisiyle barışmak istemeyen eşinin yüzünü, boğazını ve karnını ekmek bıçağıyla defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasret Arslan hastaneye kaldırıldı, Hasan Arslan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Çocuklarımla bana kumpas kurdu, pişmanım"

Hakkında "Eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanığın,  Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık Hasan Arslan katıldı. Pişman olduğunu söyleyen Arslan, "Eşim çok üzerime geldi. Beni habersiz karakola şikayet etti, cinnet geçirdim. Çocuklarımla bana kumpas kurdu. Yaptığım olaydan dolayı pişmanım" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 17 yıl hapis cezası verdi.
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