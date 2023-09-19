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Evli çifte süpermarkette dehşeti yaşatan sanık yeniden hakim karşısında

Kocaeli'nin Derince ilçesinde süpermarkette alışveriş yapan evli çifte ateş ederek birinin ölümüne, diğerinin ise yaralanmasına sebep olan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Evli çifte süpermarkette dehşeti yaşatan sanık yeniden hakim karşısında

19 Eylül 2023 Salı 15:12

Yenikent Mahallesi'ndeki bir süpermarkette 22 Şubat 2022'de alışveriş yapan evli çift, Mustafa Ş.'nin silahlı saldırısına uğramış, Belfun Doğramacı (44) kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (38) ise kolundan vurulmuştu. Yaralılardan Belfun Doğramacı hayatını kaybetmiş, şüpheli Mustafa Ş. tutuklanmıştı. Olayın ardından öldürülen Belfun Doğramacı ile Mustafa Ş.'nin komşu oldukları, 2019 yılında Mustafa Ş.'nin oğlu Batuhan'ın (18) Belfun Doğramacı'nın kullandığı otomobilin kaza yapması neticesinde hayatını kaybettiği ve ikili arasında bu sebeple husumet başladığı ortaya çıkmıştı.

 

"Belfun uzun süre hafıza kaybı yaşadı ve bastonla yürüdü"

Tutuklu sanık Mustafa Ş.'nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ş., avukatı ve tanık Halit A. katıldı. Tanıklık yapan Halit A., "Olaya ilişkin bilgim veya görgüm yoktur. Belfun ile arkadaştık, ailecek görüşürdük. Gezi için gittiği Antalya'ya beni de davet etti. Ancak ben işim dolayısıyla gidemedim. Bunun üzerine sanığın oğlunu davet etmiş ve kaza meydana gelmiş. Kazada Belfun yaralandı ve ciddi ameliyatlar geçirdi. Belfun çok ağır ilaçlar kullanıyordu. Zaman zaman Belfun'u aracımla hastaneye götürüyordum. Belfun uzun süre hafıza kaybı yaşadı ve bastonla yürüdü. Belfun'un araba kullandığını görmedim ancak araçları çok seviyordu" dedi.

Sanık Mustafa Ş. ise tanığın yalan söylediğini ileri sürerek, maktulün araç kullandığını ve baston kullanmadığını, tedavi sürecinde Belfun'a kendisinin yardımcı olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.







İHA
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