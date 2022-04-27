Fabrikada işçinin üzerine makine kapağı düştü!

27 Nisan 2022 Çarşamba 13:26
Olay, saat 11.00 sıralarında Başiskele Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde bulunan Polen Kimya isimli iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan yabancı uyruklu işçinin üzerine makine kapağı düştü. Olayı gören diğer işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza geçiren işçinin, itfaiye ekiplerinin müdahalesine gerek kalmadan çalışma arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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