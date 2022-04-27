banner748
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fabrikada işçinin üzerine makine kapağı düştü!

Bir kimya fabrikasında çalışan yabancı uyruklu işçi, üzerine makine kapağının düşmesi neticesinde yaralandı.

Fabrikada işçinin üzerine makine kapağı düştü!

27 Nisan 2022 Çarşamba 13:26

 Olay, saat 11.00 sıralarında Başiskele Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde bulunan Polen Kimya isimli iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan yabancı uyruklu işçinin üzerine makine kapağı düştü. Olayı gören diğer işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza geçiren işçinin, itfaiye ekiplerinin müdahalesine gerek kalmadan çalışma arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Sağlık ekiplerince  Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Durdurulan araçtan 27 kaçak göçmen çıktı Durdurulan araçtan 27 kaçak göçmen çıktı
Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı
Bayram Öncesi Kaçakçılara Darbe Bayram Öncesi Kaçakçılara Darbe
İstanbul'daki fabrika yangınında ölen 3 işçi Gebzeli çıktı İstanbul'daki fabrika yangınında ölen 3 işçi...
Hurda Yüklü Tır Devrildi Hurda Yüklü Tır Devrildi
Gaziyi Dövüp Hastanelik Ettiler Gaziyi Dövüp Hastanelik Ettiler
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Durdurulan araçtan 27 kaçak göçmen çıktı
Dilovası'nda jandarma ekipleri tarafından bir araç içerisinde 27 kaçak göçmen yakalandı

Haberi Oku