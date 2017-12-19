FETÖ Tübitak davasında 4 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması"na yönelik 11'i tutuklu 17 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yeterli olmaması nedeniyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen 5. duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamaları yöneltilen sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Mehmet Öğüdücü savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü.

Eşinin adına kayıtlı telefon hattını, ByLock suçlamasıyla tutuklu bulunan eşi Hacer Öğüdücü'nün kullandığını belirten sanık, şöyle konuştu:

"Kendi cihazına takılı vaziyette her zaman ve gün içerisinde yanında bulunur ancak evdeyken ya da dışarıda birlikteyken bu telefonun internetini genelde ben kullanırım. Eşim zaten interneti kullanmayı fazla bilmez. Bu telefon üzerinden ByLock tespiti suçlamasıyla eşim 6 aydır Silivri Cezaevi'nde tutukludur. Sorgu sonuçlarını kabul etmiyorum. ByLock ile ilgili sağlanan bağlantıların benimle bir ilgisi yoktur. Sunucuya bağlantı sağlayan başka bir program da olabilir."

Tutuklu sanık Ertuğrul Murat ise TÜBİTAK'a iş başvurularında FETÖ'cülere referans olmadığını öne sürerek, "İnsan kaynaklarında doldurulan resmi iş başvurusu formunda kurumda çalışan akraba, tanıdık veya referans bölümü bulunmaktadır. Bu bölümlerde sanıklardan İ.Ç. ve A.Ö. hiç tanımadığım kişileri referans olarak vermiştir. Hiçbiri benim adımı referans olarak vermemiştir." diye konuştu.

Sanık A.Ö, Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.



A.Ö, itirafçının hakkındaki beyanları nedeniyle 1,5 yıldır tutuklu kaldığını belirterek, "FETÖ ile herhangi bir irtibatım yok. Eğer FETÖ ile ilgili bir bilgim olsa 16 ayımı hapiste geçirmez, bildiklerimi söylerdim ve bu süreyi rahatlıkla dışarıda geçirebilirdim. 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına gidip geldim. Hakkımdaki soruşturmayı öğrendiğimde kendim teslim oldum. Kaçma şüphem olsaydı kaçabilirdim. Bu iyi niyetimin göz önüne alınarak, tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık İ.K, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, savunmasında şunları kaydetti:

"TÜBİTAK'taki şahsi dosyam mahkemeye gelmiştir. 17-25 Aralık öncesindeki yöneticiler düşük not verirken, FETÖ'cülerin tasfiye sürecinden sonra gelen yöneticiler bana yüksek notlar vermiştir. Bunlar dosya incelendiğinde görülecektir. Bu durum benim FETÖ ile herhangi bir bağımın olmadığını göstermektedir. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Diğer sanıklar da savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.

Sanık avukatları, ceza yargılamasında tedbir olarak görülen tutukluluk süreçlerinin cezaya dönüştüğünü, delillerin toplandığını ve müvekkillerinin kaçma ve delilleri karatma şüphesinin olmadığını belirterek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş beyan etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İ.Ç, A.Ö, İ.K. ve R.T.K'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve TÜBİTAK bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından soruşturma sırasında el konulan dijital materyaller ile ilgili inceleme sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 şüphelinin "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla 15 yıldan 22 yıl altışar aya, 9 şüphelinin de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.