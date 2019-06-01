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Fuhuş operasyonu

Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçeleriyle Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 9'u tutuklandı.

Fuhuş operasyonu

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:39

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınlarla fuhuş yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle Türkiye'ye getirerek pasaportlarını alıkoydukları ve darbederek fuhşa zorladıklarını tespit eden polis ekipleri, Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçeleriyle Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda aralarında aynı aileden olanların da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. 

Benzer suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. 

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekiplerce, 7'si Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan uyruklu 8 kadının fuhşa zorlandığı belirlendi.

Yabancı uyruklu kadınlar, sağlık kontrolünün ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, diğer kadın şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

Zanlıların, iş yerinde garson gibi çalıştırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları, yakalanmamak için arayanlarla referans vermeleri şartıyla irtibat kurdukları tespit edildi.


AA
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Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaFuhuş Operasyonu
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