ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Cumhuriyet Karakolunda Dehşet!

Gebze'de bir şüpheli, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde polis memuruna yumruk attı. Polisin belinden düşen silahı da alan şüpheli, rastgele ateş ettiği sırada 2 polis memurunu yaraladı. Şahıs, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Gebze Cumhuriyet Karakolunda Dehşet!

20 Haziran 2022 Pazartesi 11:49

 Olay, 19 Haziran Pazar günü gece saatlerinde Gebze Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede kendisini odaya kilitleyerek intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu A.T. (32), ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. A.T., ifadesinin ardından Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nden çıktığı sırada polis memuru V.K.'ya yumruk attı, kafasını beton zemine çarpan V.K. ise yaralandı. V.K.'nın belinden düşen silahı alan şahıs, polis merkezinin içinde rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada komiser yardımcısı K.B. ve O.G. yaralandı. Yabancı uyruklu şahıs ise sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polis memuru V.K.'nın geçici hafıza kaybı yaşadığı, K.B. ve O.G.'nin de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. A.T.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaDilovasıçayırovaKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İki Minibüsün Çarpıştığı Kazada 2 İşçi Yaralandı İki Minibüsün Çarpıştığı Kazada 2 İşçi...
Telefon Sinyaline Kocaeli'de Rastlanan Kayıp Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı Telefon Sinyaline Kocaeli'de Rastlanan Kayıp Genç...
Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgayla İlgili 2 Zanlı Gözaltına Alındı Bir Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgayla İlgili...
Gebze ve Darıca'da 11 düzensiz göçmen yakalandı Gebze ve Darıca'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu
Kocaeli’de bir haftada 32 şahıs tutuklandı Kocaeli’de bir haftada 32 şahıs tutuklandı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

İki Minibüsün Çarpıştığı Kazada 2 İşçi...
Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Haberi Oku