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Gebze'de 40 Milyon Değerinde Uyuşturucu !

Gebze'de kamyonun yakıt tankının içerisine gizlenen 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucunun bölücü terör örgütü PKK'ya ait olduğu, İstanbul'da piyasaya çıkarılacağı iddia edildi.

Gebze'de 40 Milyon Değerinde Uyuşturucu !

18 Mart 2017 Cumartesi 09:26

 

Kocaeli İl ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 45 gündür süren fiziki ve teknik takip ardından bölücü terör örgütü PKK'nın piyasaya sürmeye çalıştığı ileri sürülen uyuşturucu hapları ele geçirdi. İstanbul'a götürülen kamyon takibe alınarak Gebze'de durduruldu. Uyuşturucunun kamyonun yakıt tankında olduğu belirlendi. Yakıt tankı sökülürken, kapak açıldığında haplar olduğu poşetler görüldü. 40 milyon lira değerinde 2 milyon hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu hapların İstanbul'da eğlence yerleri ve okul önlerinde satılması planlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OKUL ÖNLERİNDE SATMAYI PLANLIYORLARDI

Uyuşturucu hapların İstanbul'da eğlence yerleri ve okul önlerinde satılmasının planlandığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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