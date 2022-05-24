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Gebze'de Can Pazarı!

Gebze'de freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı. Olay yerinde yaralanan 24 yaşındaki genç kız Ayşegül T. hayatını kaybetti.

Gebze'de Can Pazarı!

24 Mayıs 2022 Salı 10:10

 Kaza, Gebze İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar B. idaresindeki 35 AVA 260 plakalı halat yüklü kamyon, cadde üzerinde yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bakkalın önünde bulunan kamelyaya çarparak yan yattı. O sırada kamelyada oturan baba Halis T., kızları Reyhan T. ve Ayşegül T. ile kamyon sürücüsü Serdar B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sokak ise tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşegül T. ve kamyon sürücüsü Serdar B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hastanaye kaldrıla 24 yaşındaki Ayşegül T. hayatını kaybetti Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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