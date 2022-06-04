Gebze'de iğrenç olay! Hesap sormaya gitti, tacize uğradı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki S.A., okula gittiği sırada otopark görevlisi olan yaşlı bir şahsın kendisine ‘Günaydın’ dediğini duydu. Bu durumu önemsemeyen S.A., sonraki günlerde yaşlı adamın sürekli önüne çıkıp kendisiyle konuşmaya çalıştığını fark etti. Şahsın önünü kesip kendisine iltifat etmesinden rahatsız olan S.A. durumu annesine söyledi. Bunun üzerine üç çocuk annesi F.S. (42), kızını okula kendisi götürme kararı aldı. Önden giden kızını takip eden anne F.S. yaşlı adamın yine kızına yakınlaşmaya çalıştığını gördü. Bunun üzerine duruma tepki gösteren F.S. ile yaşlı adam arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında kendisi de taciz edilen F.S., fenalık geçirerek bayıldı. O anlar ise o sırada yoldan geçerken durumu gören ve anneye yardım etmeye çalışan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından karakola giden anne F.S., yaşlı adamdan şikayetçi oldu. Evden dışarıya çıkarken bile korktuklarını söyleyen F.S., kendilerine bunu yaşatan şahsın tutuklanmasını istiyor.





“KIZIMI OKULA KENDİM GÖTÜRMEK İSTEDİM SUÇÜSTÜ YAPAYIM DİYE”





1 ay önce kızının okula giderken otopark görevlisi tarafından sözlü tacize uğradığını söyleyen 3 çocuk annesi F.S., “Kızım bana, ‘Bir amca var, ben gittiğim zaman bana günaydın diyor’ diye söylüyordu. Ben ilk başlarda pek aldırmadım, masumane bir ‘Günaydın’ diye düşündüm. Bir gün iş yokken evdeydim, kızımın ikizi evden çıkmamıştı. Kızım okula kendisi gitti. Otopark görevlisi yolunu kesip ‘Sen geldiğin zaman dünyama güneş doğuyor, buralar ışıl ışıl parlıyor’ falan gibi sözlerde bulunmuş. Kızım bunu bize söylediğinde ben de hemen öğretmenini aradım, okula geleceğimi söyledim. Kızımın öğretmeni bana okula gitmememi, şahsa gidip söylesem bile inkar edeceğini söyledi. Kızımı okula kendim götürmek istedim suçüstü yapayım diye. Ben giderken kızıma ‘Sen önden git, ne söylerse söylesin sen kesinlikle cevap verme, yoluna git’ dedim. Kulübenin içinden çıkınca bir baktım 50-60 yaşlarında bir adam. Benim kızım daha 14 yaşında. Onu öyle görünce ben şok oldum zaten. Yaklaştım, ‘Amca utanmıyor musun saçından, başından? El kadar çocuğa her gün yolunu kesip laf atıyorsun’ dedim. ‘Ben böyle bir şey söylemedim’ dedi. Gözümle gördüğüm halde, kulaklarımla işittiğim halde inkar etti” dedi.











“BEN ONUNLA ORADA BOĞUŞURKEN BENİ DE TACİZ ETMEYE BAŞLADI”



