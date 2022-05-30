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Gebze'de Kömürlük yangınında canından olacaktı

Gebze'de bir binanın bahçesinde bulunan kömürlükte çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Gebze'de Kömürlük yangınında canından olacaktı

30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:48

 Yangın, Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerinde bulunan bir binanın bahçesindeki kömürlükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömürlükte elektrik kontağı sebebiyle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar ilk olarak müdahale etmek istedi. Ancak yangını söndüremeyen vatandaşlar, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlardan birisi dumandan etkilendi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşın tedavisini ambulansta yaptı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin çalışmalarının ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



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