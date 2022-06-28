Gebze'de korkunç infaz! Evin önünde başından vurularak öldürüldü Gebze'de Mehmet Tabak (19) birlikte yaşadığı ve 1 çocukları olan R.T.'nin ailesine, kızlarıyla evlenmek istediğini söylemek için gitti. Tabak, gittiği evin önünde başından vurularak öldürüldü.

28 Haziran 2022 Salı 10:52