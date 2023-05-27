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Gebze'de motosiklet alışveriş merkezine daldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak direğe çarpan motosiklet, daha sonra takla atarak alışveriş merkezine daldı. Bir kişi saniyelerle ezilmekten kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gebze'de motosiklet alışveriş merkezine daldı

27 Mayıs 2023 Cumartesi 22:49
  Kaza, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi 1209. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla ilerleyen Murat O. yönetimindeki 34 UY 8731 plakalı motosiklet, virajı alamayarak kaldırımın üstüne çıktı. Ardından metal direğe çarpan motosiklet, takla atarak alışveriş merkezine daldı. Sürücü ve motosiklet farklı yerlere savruldu. Saniyeler öncesinde alışveriş merkezine giren bir müşteri ezilmekten son anda kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. 
  Kaza anı anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında hızla gelen sürücünün virajı alamayarak kaldırımın üstüne çıktığı, metal direğe, ardından da takla atarak alışveriş merkezine daldığı anlar görülüyor. Ayrıca alışveriş merkezine giren bir müşterinin saniyelerle ezilmekten son anda kurtulduğu da görüntülere yansıdı.  


İHA
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Motosiklet Kazası
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