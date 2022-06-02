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Gebze'de Tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı

Gebze'de yabancı uyruklu bir şahıs, tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı.

Gebze'de Tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı

02 Haziran 2022 Perşembe 10:44

 Olay, Gebze Hacıhalil Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu E.M. (18) ile dövmeci olduğu öğrenilen S.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine yabancı uyruklu şahıs, yanında getirdiği bıçağı çıkararak S.Ç.’ye sapladı. Bunun üzerine dövmeci, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan S.Ç., tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından dövmeciyi yaralayan E.M. isimli yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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