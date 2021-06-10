banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de yavru köpeği ezerek öldürdüğü iddia edilen sürücüye idari para cezası verildi

Gebze'de yavru köpeği ezerek ölümüne neden olduğu ileri sürülen hafif ticari araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Gebze'de yavru köpeği ezerek öldürdüğü iddia edilen sürücüye idari para cezası verildi

10 Haziran 2021 Perşembe 13:57

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "hafif ticari bir aracın köpeği ezmesi" üzerine yapılan paylaşımlarla ilgili polis ekiplerince araştırma başlatıldı.

Önceki gün Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldiği anlaşılan olayı M.T'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bunun üzerine M.T. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Gebze ilçesinde bir hafif ticari aracın yavru köpeğin üzerinden geçtiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli merkezli 4 ilde tütün kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı Kocaeli merkezli 4 ilde tütün kaçakçılığı...
Market önündeki dondurucunun motorunun çalınması güvenlik kamerasında Market önündeki dondurucunun motorunun çalınması...
Otomobilin evden alınan anahtarla çalınması kamerada Otomobilin evden alınan anahtarla çalınması kamerada
Araçlarında tarihi eser ele geçirilen 2 kişiye adli işlem uygulandı Araçlarında tarihi eser ele geçirilen 2 kişiye...
Mutfak Tüpüne Gizlenmiş Metamfetamin Ele Geçirilmesine 4 Tutuklama Mutfak Tüpüne Gizlenmiş Metamfetamin Ele Geçirilmesine...
Kocaeli'de 28 bin 340 kaçak makaron ele geçirildi Kocaeli'de 28 bin 340 kaçak makaron ele geçirildi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli merkezli 4 ilde tütün kaçakçılığı...
Kocaeli merkezli 4 ilde, 14 milyon 924 bin 200 boş ve dolu makaron ele geçirilen operasyonda 20 şüpheli yakalandı....

Haberi Oku