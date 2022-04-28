Gebze'de Zabıta Ekipleri Parayı Sahibine Ulaştırdı

28 Nisan 2022 Perşembe 09:41
Gebze Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi BP akaryakıt istasyonu yanındaki bankamatiklerin önünde banka dekontları ile bulunan para, duyarlı gençler tarafından bölgede görev yapan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi. Banka dekontlarını inceleyen zabıta ekipleri parayı kaybeden şahsın Gebze Yavuz Selim Mahallesinde ikamet ettiğini belirledi. Parayı kaybeden Akif KAYA isimli vatandaşla irtibata geçen ekipler, evinde ziyaret ederek parayı kendisine teslim etti. Parayı bulan gençlere ve teslimatı yapan zabıta ekiplerine teşekkür eden Akif KAYA isimli vatandaş, herkesin aynı duyarlılığı göstermesi temennisinde bulunarak minnettar olduğunu dile getirdi.
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