banner748
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de Zabıta Ekipleri Parayı Sahibine Ulaştırdı

Duyarlı gençler tarafından bulunan para, Gebze Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Gebze'de Zabıta Ekipleri Parayı Sahibine Ulaştırdı

28 Nisan 2022 Perşembe 09:41

 Gebze Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi BP akaryakıt istasyonu yanındaki bankamatiklerin önünde banka dekontları ile bulunan para, duyarlı gençler tarafından bölgede görev yapan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi. Banka dekontlarını inceleyen zabıta ekipleri parayı kaybeden şahsın Gebze Yavuz Selim Mahallesinde ikamet ettiğini belirledi. Parayı kaybeden Akif KAYA isimli vatandaşla irtibata geçen ekipler, evinde ziyaret ederek parayı kendisine teslim etti. Parayı bulan gençlere ve teslimatı yapan zabıta ekiplerine teşekkür eden Akif KAYA isimli vatandaş, herkesin aynı duyarlılığı göstermesi temennisinde bulunarak minnettar olduğunu dile getirdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Durdurulan araçtan 27 kaçak göçmen çıktı Durdurulan araçtan 27 kaçak göçmen çıktı
Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı
Bayram Öncesi Kaçakçılara Darbe Bayram Öncesi Kaçakçılara Darbe
İstanbul'daki fabrika yangınında ölen 3 işçi Gebzeli çıktı İstanbul'daki fabrika yangınında ölen 3 işçi...
Hurda Yüklü Tır Devrildi Hurda Yüklü Tır Devrildi
Gaziyi Dövüp Hastanelik Ettiler Gaziyi Dövüp Hastanelik Ettiler
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Durdurulan araçtan 27 kaçak göçmen çıktı
Dilovası'nda jandarma ekipleri tarafından bir araç içerisinde 27 kaçak göçmen yakalandı

Haberi Oku