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Gebzeli emekli astsubaydan İsrail ve ABD'ye suç duyurusu

Gebzeli emekli jandarma astsubay İsrail ve ABD’li devlet yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu

Gebzeli emekli astsubaydan İsrail ve ABD'ye suç duyurusu

20 Ekim 2023 Cuma 17:31

İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin’in çeşitli bölgelerinde sivillere yönelik saldırılarının cezalandırılması amacıyla Kocaeli’nin Gebze İlçesinde yaşayan emekli jandarma astsubay Tuncay Dursun İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bugün öğleden sonra  mesai bitimine yakın bir  zaman diliminde Gebze Adliyesi’ne gelen emekli astsubay Dursun, İsrail’in Filistinli sivillere yönelik katliamlarından sorumlu tuttuğu İsrailli devlet yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Dursun’un  Filistin’deki sivil katliamından sorumlu tuttuğu İsrail Devlet Başkanı Herzok, Başbakanı Netenyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail Genelkurmay başkanı Herzi Halevi, ile İsrail’e destek verdiğini açıkladığı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Antony Blinken, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan şikayetçi oldu.

Dursun “Şimdi malumunuz üzere  7 Ekim’den bu yana İsrail Filistin’de masum insanları savunmasız insanları çocukları kadınları sivilleri hedef gözetmeksizin resmen katledilmektedir. Katletmekte. Buna bir dur demek için evrensel hukukta   türk ceza kanununda yazılı ilgili suçlardan şüpheliler hakkında  bu şüpheliler kim İsrail Devlet başkanı ve devlet erki. Artı ABD başkanı artı devlet erki artı Almanya’nın devlet başkanı. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulundum.”

Beklentisinin Filistin’de sivil katliamı gerçekleştiren İsrailli ve ABD’li devlet idarecilerinin yargı önüne çıkması olduğuna dikkat  çeken emekli astsubay İsrail’in Türk Silahlı Kuvvetleri’ni örnek alması gerektiğini ifade etti. (ÜMİT ÜLKER)
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