Gebze'li Kuaför Kayıp!

Gebze'de uzun yıllardır bayan kuaförlüğü yapan Sakarya'lı Savaş Aydoğan!dan (42) 22 gündür haber alınamadığı bildirildi. Yakınları ve rkadaşları tarafından soosyal medyada bulunması için çağrı yapılan Savaş Aydoğan'ın nerede olduğuna ilişkin olarak durumu ATV'de Müge Anlı programında da yer aldı.



BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ





42 yaşındaki kadın kuaförü Savaş Aydoğan, 22 gün önce ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Kayıp olan Savaş Aydoğan’ın ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan’ın 6 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Merve H. ve kendi oğlu Cem Tuna’ya durumu sorunca; Merve H., Savaş Aydoğan’ın Sivas’ta ailesine ait bir evi onarmak için şehirden ayrıldığını ve aracını da Sakarya’da bıraktığını söyledi. Anlatılanlara inanmayan emekli polis Cemal Tuna, oğlu Cem Tuna ve kayıp Savaş Aydoğan’ın birlikte yaşadığı Merve H.’den Aydoğan’ın ailesinin numarasını istedi. Numarayı kendine vermeyen Merve H. ile kavga eden Cemal Tuna, kendi oğlu ile de tartışarak Savaş Aydoğan’ın ailesini Sakarya’ya çağırmalarını sağladı.





POLİSE TESLİM ETTİ



