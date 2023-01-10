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Genç adam 7 kurşunla öldürülmüştü, akrabası gözaltında

İzmit ilçesinde radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan'ın 7 kurşunla öldürülmesine ilişkin akrabası gözaltına alındı.

Genç adam 7 kurşunla öldürülmüştü, akrabası gözaltında

10 Ocak 2023 Salı 14:10

 Dün saat 18.30 sıralarında Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki sitenin otoparkında meydana gelen olayda, radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan (31), spor salonuna gitmek için otomobiline doğru yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğramış, 7 kurşunla öldürülmüş, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelisinde ise 15 kovan bulunmuştu.  
  
 Akrabası gözaltında  
 Geniş çaplı inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet büro dedektifleri, çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, Doğan'ın akrabası İ.Ö. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Hürrem Doğan ile İ.Ö. arasında miras sebebiyle anlaşmazlık olduğu iddia edildi.  
Öte yandan, hayatını kaybeden Hürrem Doğan'ın cenazesinin ise Şanlıurfa'ya nakledileceği öğrenildi. 
 Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  
 


İHA
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Anahtar Kelimeler
Hürrem DoğanKocaeliİzmit
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