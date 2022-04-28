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Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı!

Kocaeli’de hafriyat kamyonunun çarptığı yaya üst geçidinin bir kısmı çöktü. Faciaya ramak kalırken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi

Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı!

28 Nisan 2022 Perşembe 12:03

 Kaza, Körfez  D-100 Karayolu Ankara istikameti Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki hafriyat kamyonu sağ şeritte seyir halinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaya üst geçidine çarptı. Kamyonun çarpmasıyla geçidin yağmurluğu çöktü. O sırada köprüden kimsenin geçmemesi faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Çarpmanın etkisiyle toprak yüklü kamyonda ve üst geçitte maddi hasar oluştu. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

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KocaeliİzmitçayırovaDaricaGebze
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