Hızlı trenden inerken hastanelik oldu

Olay, Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki İzmit Tren İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbeycan uyruklu S.H. (57) isimli kadın perona yanaşan hızlı trenden inmek için harekete geçti. S.H. hızlı trenden inip inmemek konusunda kararsız kaldı. Kapının kapanacağı esnada inemeye çalışan S.H. dengesini kaybederek yere düştü. S.H.'yi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.H. ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan S.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



