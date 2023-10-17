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Hukuk fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü

Kocaeli Üniversitesi hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi, kampüsten çıkıp karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hukuk fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü

17 Ekim 2023 Salı 10:00

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü B Kapısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'a (20) otomobil çarptı. Kazayı gören diğer öğrenciler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen Kaymak, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.



İHA
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