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İki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Gebze'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Kavgaya karışan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı

21 Haziran 2022 Salı 11:01

 Olay Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi 538 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 2 grubun tartışması, bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir kişi silahla yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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