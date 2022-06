İki ilçede uyuşturucu operasyonu! 11 şahıs tutuklandı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit ve Gebze'de yapılan operasyonlarda 17 şüpheli şahıs yakalanırken 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Haziran 2022 Perşembe 16:10