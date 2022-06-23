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İki ilçede uyuşturucu operasyonu! 11 şahıs tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit ve Gebze'de yapılan operasyonlarda 17 şüpheli şahıs yakalanırken 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki ilçede uyuşturucu operasyonu! 11 şahıs tutuklandı

23 Haziran 2022 Perşembe 16:10

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Gebze'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte 11.65 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 1 gram kokain, 4 adet ecstasy, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen 11 şüpheli şahıs ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan İ.K., A.K., Ç.M., S.O., S.M., O.Ç., H.A., S.C., A.F.S., A.T. ve B.Y. isimli 11 şahıs tutuklandı.
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