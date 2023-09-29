banner943
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İki kişiyi öldürme teşebbüsünde bulunmuştu, operasyonla yakalandı

Kocaeli’de bir kişiyi silahla, diğerini ise kesici aletle yaralayarak kayıplara karışan zanlı, polisin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

İki kişiyi öldürme teşebbüsünde bulunmuştu, operasyonla yakalandı

29 Eylül 2023 Cuma 09:28

İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi’nde 23 Şubat'ta meydana gelen olayda R.K., tartıştığı A.K.'yi tabancayla ateş ederek ayağından yaraladı. R.K. olay yerinden kaçarken A.K. ise can havliyle 41 EK 777 plakalı araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Aracıyla bir süre gittikten sonra cadde üstünde vatandaşlardan yardım isteyen A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şahsı aramaya devam ederken, yaklaşık 1,5 ay sonra R.K., Kartepe'de B.S. isimli şahsı kesici aletle yaralayarak tekrardan kayıplara karıştı.

Polis ekiplerin araştırmaları neticesinde R.K., bugün yapılan operasyonla yakalandı. İfadesi alınarak adliyeye çıkarılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.







İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
17 yaşındaki Açelya’dan acı haber geldi: Cansız bedeni deniz kıyısında bulundu 17 yaşındaki Açelya’dan acı haber geldi: Cansız...
Beyaz eşya taşıyan tır devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu Beyaz eşya taşıyan tır devrildi, sürücü burnu...
Genç kadın kayalıklardan kayıp düştü Genç kadın kayalıklardan kayıp düştü
Yeşillik alana uçan otomobil defalarca takla attı Yeşillik alana uçan otomobil defalarca takla attı
Silah, Çekiç Ve Sopayla Dövülerek Öldürülmüştü: 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi Silah, Çekiç Ve Sopayla Dövülerek Öldürülmüştü:...
Ters Yönden İlerleyen Hafif Ticari Araç Motosikletle Çarpıştı: 1 Yaralı Ters Yönden İlerleyen Hafif Ticari Araç Motosikletle...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

17 yaşındaki Açelya’dan acı haber geldi:...
Sakarya’da "dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve 4 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Açelya...

Haberi Oku