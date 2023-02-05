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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

- Kazada adeta kağıt gibi ezildi

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

05 Şubat 2023 Pazar 11:49

Kocaeli’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu öğrenilirken kaza sebebiyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 
  Kaza, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe istikametine seyir halinde olan F.Z. idaresindeki 41 HK 904 Peugeot marka otomobil ile karşı istikametten gelen E.V. yönetimindeki 41 AKC 629 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken sürücüler, Peugeot marka otomobilde bulunan M.N.Z. ile H.Z. çocuk ve diğer otomobilde yer alan Y.E. ile F.K. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı daha sonra ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.  Yaralılardan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Polis ekipleri,  olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza sebebiyle 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.  






İHA
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