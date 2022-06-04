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İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Kocaeli’de işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10’a yakın işçi yaralandı.

İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

04 Haziran 2022 Cumartesi 14:03

 Kaza, Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri çalışanlarını taşıyan işçi servisi ile kamyon çarpıştı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, servisin içerisindeki 10'a yakın yaralıyı ambulanslara alarak hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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