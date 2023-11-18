İsrail, Gazze’de Büyük Cami’yi vurdu

İsrail, Filistin’e yönelik saldırılarını hastane, okul, kilise, cami ayırt etmeden sürdürüyor. İsrail, Gazze Şeridi’nde Maghazi kampındaki Büyük Cami’yi vurdu. İsrail’in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıları sonucu Büyük Cami yerle bir olurken cami yakınlarında bulunan çok sayıda ev hasar gördü. Filistinli yetkililer, can kayıpları ve yaralıların olduğunu ifade etti.

Filistin Medya Ofisi, hafta başında yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hasar gören cami sayısını 242 olarak açıklamıştı.

İHA