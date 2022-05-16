İstasyon Mahallesinde Depoya Hırsızlar Dadandı

Gebze İstasyon Mahallesinde bulunan iki depoya ve bir ofise 11 Mayıs,12 Mayıs ve 13 Mayıs günlerinde hırsızlar dadandı. Kapıları kırarak ofise giren hırsızlar, içeride bulunan ufak tefek eşyaları alıp evrakları çaldılar. Depo yetkilileri hırsızlıktan ötürü büyük endişe duymakta olup mağdur durumda olduklarını, suçluların ise en kısa sürede bulunmalarını istiyor. Yapılan incelemede, eşkâllerine ulaşılan hırsızların görüntüleri güvenlik güçlerine teslim edildi. Yetkililer eşkâlleri belirlenen hırsıların vatandaşlar tarafından görülmesi durumunda güvenlik güçlerine haber verilmesini istiyor.