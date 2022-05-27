Jandarmadan sahte para operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gebze'de piyasaya sahte para sürüleceği bilgilerine ulaşıldı. Ekipler söz konusu adrese düzenledikleri operasyon sonucu 345 adet 50 TL’lik banknot halinde sahte para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili “parada sahtecilik” suçundan gözaltına alınan 1 şahıs ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest kaldı.
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