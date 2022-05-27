ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Jandarmadan sahte para operasyonu

Gebze'de bir iş yerine jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu sahte para ele geçirildi

Jandarmadan sahte para operasyonu

27 Mayıs 2022 Cuma 09:50

 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gebze'de piyasaya sahte para sürüleceği bilgilerine ulaşıldı. Ekipler söz konusu adrese düzenledikleri operasyon sonucu 345 adet 50 TL’lik banknot halinde sahte para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili “parada sahtecilik” suçundan gözaltına alınan 1 şahıs ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest kaldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
41 kaçak göçmen yakalandı 41 kaçak göçmen yakalandı
Çaldığı motosikletle jandarmaya yakalandı Çaldığı motosikletle jandarmaya yakalandı
Kocaeli'de yakalanan 400 göçmen Afganistan'a gönderilecek Kocaeli'de yakalanan 400 göçmen Afganistan'a gönderilecek
EGM'den uyuşturucu uyarısı: EGM'den uyuşturucu uyarısı: "Ölümlerin yüzde...
Valilikten Kaçak Göçmen Videosu İçin Açıklama Valilikten Kaçak Göçmen Videosu İçin Açıklama
Jandarma'dan Kaçak Sigara Operasyonu Jandarma'dan Kaçak Sigara Operasyonu
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

41 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de 41 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Haberi Oku