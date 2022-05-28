Kaçak akaryakıt operasyonu: 108 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

DİLOVASI'NDA OPERASYON
Yapılan tespitlerin ardından bu sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul’da Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Esenler, Bayrampaşa, Kağıthane, Eyüpsultan ve Sarıyer ilçeleri ile Dilovası'nda eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 17 kişi “şüpheli” sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda, toplam 108 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 4 kapalı kasa kamyonet, 2 çekici, 1 tır dorsesi, silobas diye bilinen 1 treylere el konuldu.
Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek” ile “Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli işlem Başlatılarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.