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Kaçakçılığa geçit yok

Kentte geçen yıl düzenlenen ve çeşitli miktarlarda kaçak ürün ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 413 şüpheliden 15'i tutuklandı

Kaçakçılığa geçit yok

08 Ocak 2020 Çarşamba 10:57

 Kocaeli'de 2019 yılında düzenlenen operasyonlarda 290 bin 866 litre kaçak akaryakıt ile çeşitli miktarlarda kaçak ürün ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen yıl çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 190 bin 824 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 247 şişe ile bin 116 litre kaçak alkol, 290 bin 866 litre kaçak akaryakıt, 279 paket ile 3 milyon 722 bin 340 makaron, bin 635 elektronik sigara, 12 kilo 496 gram ile 2 bin 156 paket tütün, 25 bin 951 elektronik sigara likidi, 4 bin 189 paket nargile tütünü, 924 tarihi eser, bin 250 kaçak oyuncak, bin 237 kaçak ilaç, 6 bin 900 paket elektronik sigara tütünü, 656 puro, 335 bin 545 kaçak emtia, 33 paket kaçak çay, 11 bin 774 cep telefonu, 65 kilo 520 gram sahte deterjan ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 413 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 32'si adli kontrol şartıyla salıverildi. 

Şüphelilerden 357 kişi ise serbest bırakıldı. 5 şüpheli sınır dışı edilirken, firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.



AA
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